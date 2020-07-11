لامبارد بعد الخسارة الساحقة: تعلمت الكثير اليوم

السبت، 11 يوليه 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - مدرب تشيلسي - الصورة من صحيفة "تليجراف"

الخسارة دائما ما تُعلمك مثلها مثل ارتكاب الأخطاء التي تجعلك تنظر للأمام بعد ذلك بشكل مختلف. ولكن إذا كانت الخسارة ساحقة ومؤلمة فأن الدرس سيكون أكبر. هذا ما يُمكننا قوله عما حدث لـ فرانك لامبارد.

تشيلسي تلقى هزيمة ساحقة أمام شيفيلد بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

خسارة جعلت تشيلسي مهددا بفقدان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
أمر لم يحدث منذ 26 عاما.. شيفيلد يسحق تشيلسي تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد تقرير: لا قلق على الصفقة.. تشيلسي لا يزال متصدرا سباق ضم هافرتز لا وجود لمفاجأة لندنية جديدة.. تشيلسي ينتصر على كريستال بالاس

وقال لامبارد: "لقد تعلمت الكثير من مباراة اليوم".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لكنني لن أتحدث عن تفاصيل ما تعلمته لأن الإجابة ستكون طويلة للغاية".

وتابع "ارتكبنا أخطاء مباشرة تسببت في اهتزاز شباكنا. شيفيلد فريق جيد والآن علينا المضي للأمام التطلع لما هو قادم".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمر ليس مجرد مباراة واحدة، ولكنني تعلمت الكثير اليوم. أنت تتعلم الكثير عن لاعبيك في مثل تلك المواجهات الصعبة".

وأشار "فريق شيفيلد يلعب بأسلوب معين، وإذا كنت تلعب بطريقة بطيئة أمامه فلا تتوقع أن تحصل على أي شيء من المباراة".

وأتم "لم نصنع الفرص بالقدر الكافي ولم نكن في المستوى الفني والذهني المطلوب. كانت لدينا مشاكل عديدة في أسلوبنا".

ورفع شيفيلد رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.

واشتعل بذلك صراع المراكز الثالثة والرابعة المؤهلة لدوري الأبطال، إذ أن تشيلسي أصبح 60 نقطة وليستر سيتي أصبح 59 نقطة ومانشستر يونايتد 58 نقطة وشيفيلد 54 وولفرهامبتون 52.

كما حقق شيفيلد رقما لم يحدث منذ 26 عاما، فللمرة الأولى منذ موسم 1993-1994 يفوز أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أصبح متفوقا في المواجهات المباشرة إذ فاز 4 مرات وخسر 3 وتعادل مرة.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا

في إنجلترا لامبارد تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيتيين: ميسي يحتاج إلى الراحة.. وتير شتيجن يقوم بعمله 17 دقيقة | أوروبا
مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: الحكومة أبلغتنا بعدم استضافة مباريات إفريقيا لسببين 19 دقيقة | إفريقيا
رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة جلال.. والحديث بشأنه كان الموسم الماضي 53 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف.. هل تستضيف مصر نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
لامبارد بعد الخسارة الساحقة: تعلمت الكثير اليوم ساعة | أوروبا
من أجل المستحيل.. برشلونة يرفض الاستسلام ويعبر بلد الوليد بصعوبة بالغة ساعة | أوروبا
اللجنة الخماسية تجتمع مع أندية الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ ساعة | الدوري المصري
الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك