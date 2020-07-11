أمر لم يحدث منذ 26 عاما.. شيفيلد يسحق تشيلسي

نجح فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق مالم يحدث منذ موسم 1993-1994 وفاز ضد تشيلسي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

أحرز ديفيد ماكجولدريك الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد متابعة لتسديدة قوية من زميله أوليفر ماكبيرني في الدقيقة 17 وذلك بعد حصار من لاعبي شيفيلد لتشيلسي.

وفي الدقيقة 33 سجل شيفيلد الهدف الثاني بعد ثنائية تمرير رائعة وصلت من خلالها الكرة إلى إيندا ستيفينز الذي أرسل بدوره عرضية رائعة على رأس زميله ماكبيرني، ليسكن شباك تشيلسي الهدف الثاني.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد انطلاق من المتألق ماكجولدريك الذي مرر الكرة إلى زميله ليس موسيت والذي أرسلها بدوره كعرضية لترتطم بأنطونيو روديجر مدافع الزرق وتصل أمام ماكجولدريك ليسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف شيفيلد في اللقاء.

هل كانت تلك اللحظات محور أحداث اللقاء؟

جاءت أول هجمة خطيرة للزرق في الشوط الأول والأولى على المرمى، من ريكي جيمس مدافع الفريق الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لولا تألق دين هيندرسون حارس شيفيلد يونايتد.

وكاد أبراهام أن يقلص النتيجة قبل الهدف الثالث في الدقيقة الـ73 بعد فرصة خطيرة للغاية لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وفي الدقيقة 82 كاد ماكجولدريك أن يتسبب في معاناة أكبر للزرق، بعد أن خطف الكرة من جورجينيو ومررها إلى موسيت الذي حاول إسكانها من أعلى كيبا لكن الكرة مرت خارج شباك المرمى الخالي.

ورفع شيفيلد رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.

واشتعل بذلك صراع المراكز الثالثة والرابعة المؤهلة لدوري الأبطال، إذ أن تشيلسي أصبح 60 نقطة وليستر سيتي أصبح 59 نقطة ومانشستر يونايتد 58 نقطة وشيفيلد 54 وولفرهامبتون 52.

كما حقق شيفيلد رقما لم يحدث منذ 26 عاما، فللمرة الأولى منذ موسم 1993-1994 يفوز أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أصبح متفوقا في المواجهات المباشرة إذ فاز 4 مرات وخسر 3 وتعادل مرة.

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