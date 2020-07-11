فرصة ذهبية لـ أتالانتا.. لاتسيو يتلقى طعنة قاتلة أمام ساسولو

السبت، 11 يوليه 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

لاتسيو - ساسولو

واصل لاتسيو السقوط الحر، وخسر أمام ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب أوليمبيكو، بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

الإسباني لويس ألبيرتو تقدم لـ لاتسيو في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

قبل أن يتعادل جياكومو راسبادوري لـ ساسولو في الدقيقة 52، مسجلا في ظهوره الأول كأساسي مع الفريق.

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وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف فرانشيسكو كابوتو نقاط المباراة وسجل هدف ساسولو الثاني.

ليتجرع لاتسيو خسارته الثالثة على التوالي ويتوقف رصيده عند 68 نقطة في المركز الثاني.

فيما رفع ساسولو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

لاتسيو الذي كان منافسا قويا على لقب الدوري قبل أسابيع قليلة، بات مهددا بفقدان المركز الثاني، حال انتصار أتالانتا في مباراته هذه الجولة.

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