شوقي غريب: قرارات كاف كانت جيدة.. وسنستغل الوقت المتاح للإعداد جيد للأولمبياد

الخميس، 02 يوليه 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أشاد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال شوقي غريب عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "القرارات كانت جيدة وأتاح فرصة لنا لتجهيز المنتخب الأولمبي للأولمبياد بأفضل شكل".

وواصل "طلبت من اتحاد الكرة عدم إلغاء دوري مواليد 1999 للاستفادة من اشتراك اللاعبين فيه".

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وشدد "تأجيل البطولات الكبرى ومباريات التصفيات أعطانا أريحية كبيرة ولا توجد أي أزمة في استكمال مباريات الموسم الجاري أو بدء موسم جديد".

وأتم شوقي غريب "نريد بناء فريقا قويا للمشاركة بأفضل شكل في الأولمبياد العام المقبل".

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