هاني سعيد: لومالا يعود للقاهرة قريبا بعد إجراء جراحة بالغضروف

الخميس، 02 يوليه 2020 - 00:03

كتب : عاطف شادي

لومالا عبده - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

كشف هاني سعدي المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقف عبده لومالا المحترف الأوغندي ضمن صفوف الفريق وموعد عودته للقاهرة للانضمام لتدريبات فريقه.

لومالا عبده

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال هاني سعيد إن لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الانتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة في غضروف الركبة خارج مصر حيث يجري حاليا عمليات التأهيل من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

أوضح سعيد أن لومالا احتاج لجراحة في الغضروف وكعادة بيراميدز بأنه يختار للاعبيه أفضل طرق وأماكن العلاج والتأهيل سافر الدولي الأوغندي إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث أجرى جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.

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وشدد هاني سعيد على أن النادي يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التي يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن في برنامجه التأهيلي وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدوري في حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات في المرحلة المقبلة.

وبدأ بيراميدز تدريباته الجماعية قبل عدة أيام استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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