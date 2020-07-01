أرنولد: نهدف لنكون بين أفضل فرق ليفربول تاريخيا.. وسأحبط إذا اعتزلت قبل حمل شارة القيادة

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

ترينت أرنولد يحمل كأس الدوري الإنجليزي

لم يتجاوز ترينت أليكساندر أرنولد عمر 21 عاما، ورغم ذلك فقد بدأ الحديث عن آماله في حمل شارة قيادة الفريق.

وقال ترينت أرنولد في تصريحات في تصريحات صحفية عقب التتويج بالدوري الإنجليزي "شارة قيادة ليفربول أمر يٌحفزني يوميا. إنه أمر أريد تحقيقه"".

وأضاف "لن يكون قراري بكل تأكيد، لكنني سأصاب بإحباط كبير إذا لم أحقق ذلك قبل انتهاء مسيرتي".

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صاحب الـ21 عاما أتبع "هدفنا المقبل هو أن نستمر على نهج النجاح الحالي، وأن نصبح واحدا بين أفضل فرق ليفربول تاريخيا".

وأتم "نعلم أننا على الطريق، ونعلم أيضا في المقابل بأن المشوار ما زال طويلا، لكنني لا أرى ما يمنعنا من تحقيق ذلك".

أرنولد شارك هذا الموسم في 42 مباراة رفقة ليفربول حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 14 هدفا كأكثر المدافعين صناعة للأهداف في العالم.

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