فسخ عقد أديبايور مع أولمبيا الباراجوياني بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

إيمانويل أديبايور - أولمبيا الباراجوياني

انتهى مشوار التوجولي إيمانويل أديبايور مع أولمبيا الباراجوياني بالتراضي بسبب المخاوف الصحية جراء تفشي فيروس كورونا.

التوجولي سافر إلى بلاده عائدا عقب توقف النشاط الرياضي في باراجواي ولن يعود مرة أخرى.

ونشر النادي بيانا على حسابه على "تويتر": "مجلس إدارة نادي أولمبيا يبلغ أعضائه ومعجبيه أنه تم اتخاذ قرار بالاتفاق المتبادل لإنهاء التعاقد مع اللاعب إيمانويل أديبايور".

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وتابع "الوضع الناجم عن فيروس كورونا يُعرض اللاعب للخطر الصحي لبدء العودة إلى بلادنا، من خلال رحلات طيران متعددة وموازين وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة اللوجستيات والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، الذي لا يفلت منه النادي، ما يجبرنا على اتخاذ أفضل قرار لحماية مؤسستنا وضمان الاستقرار الاقتصادي النسبي لمواجهة بقية العام وبالتالي مواصلة طريقنا الانتصاري".

وأتم البيان "نشكر إيمانويل على ثقته بنا، ونحن فخورون للغاية أنه عبر مسيرته الرياضية التي يحسد عليها، مر بتاريخ النادي. نتمنى له النجاح في مستقبله".

أديبايور انضم لـ بطل الدوري الأوروجوياني في فبراير الماضي حتى نهاية العام وخاض 4 مباريات وحصل على بطاقة حمراء في ظهوره الأول بكوبا ليبرتادوريس، قبل توقف النشاط الرياضي.

وتعاقد النادي مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد تجربة لم تستمر طويلا إذ خاض 8 مباريات بقميص قيصري سبور وسجل هدفين خلال النصف الأول من الموسم بالدوري التركي.

التوجولي البالغ 35 عاما جاور الهداف الباراجوياني المخضرم روكي سانتا كروز إذ لعبا سويا بقميص مانشستر سيتي بين 2009 و2011.

بعدما سبق أن قضى الثنائي 18 شهرا سويا بقميص السيتيزينز تحت قيادة مارك هيوز.

أديبايور البالغ 35 عاما ارتدى قمصان أندية موناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير التركي.

ويعد أولمبيا هو النادي الأكبر في باراجواي إذ توج بلقب الدوري 44 مرة كرقم قياسي، ويعد أكثر الأندية تتويجا قاريا في البلاد برصيد 3 ألقاب لـ كوبا ليبرتادوريس.

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