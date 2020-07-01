إنتر يحقق فوزه الأكبر منذ 2017 ويسحق بريشيا بسداسية في ليلة تألق سانشيز

حقق إنتر أكبر فوز له في الموسم الجاري على حساب بريشيا بعدما اكتسحه بسداسية دون رد في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

النيراتزوري عزز تواجده في المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما ظل بريشيا في القاع برصيد 18 نقطة.

سداسية جاءت عن طريق 6 لاعبين، أشلي يونج وأليكسيس سانشيز ودانيلو دي أمبروزيو وروبرتو جاليادريني وكريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا.

فوز هو الأكبر بفارق 6 أهداف لإنتر في الدوري الإيطالي منذ الفوز على أتالانتا بنتيجة 7-1 في 2017.

فوز هو الأكبر لـ أنطونيو كونتي في تاريخ مبارياته بالدوري الإيطالي، بعدما كان فوزه الأكبر مع يوفنتوس ضد فيورنتينا بنتيجة 5-0 موسم 2011-12.

وعادل المدير الفني الإيطالي الفوز الأكبر له في مسيرته التدريبية بتلك النتيجة بعدما قاد تشيلسي في موسم 2017-18 للفوز على كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا.

التشيلي أليكسيس سانشيز كان الاسم الأبرز في المباراة بعدما سجل هدفا وصنع 2.

فعندما يشارك التشيلي أساسيا مع النيراتزوري يساهم في تسجيل الأهداف، إذ بدأ 5 مباريات أساسيا مساهما بتسجيل هدفين وصناعة 6 في الدوري الإيطالي.

التشكيل

التشيلي شارك بحوار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للمرة الثانية هذا الموسم.

أندريا باستوني صاحب هدف الفوز على بارما بدأ أساسيا بدلا من الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين، بينما شارك فيكتور موسيس وأشلي يونج في مركزي الظهيرين بدلا من أنطونيو كاندريفا وكريستيانو بيراجي على الترتيب.

وحل الإسباني المخضرم بورخا فاليرو في مركز صانع الألعاب بدلا من الدنماركي كريستيان إريكسن، في حين عوّض التشيلي أليكسيس سانشيز البلجيكي روميلو لوكاكو في مركز الهجوم، ضمن 5 تغييرات في تشكيل الفريق عن مباراة بارما الأخيرة.

شوط بنكهة مانشستر يونايتد

لم يأخذ إنتر وقتا من أجل تسجيل هدف التقدم، عرضية من الجهة اليمنى من أليكسيس سانشيز إلى أشلي يونج داخل منطقة الجزاء سددها الإنجليزي مباشرة في الشباك.

يونج القادم من مانشستر يونايتد سجل هدفين في 9 مباريات مع إنتر في الدوري منذ انضمامه في يناير الماضي.

سانشيز الذي جدّد تعاقده مع إنتر لنهاية الموسم الجاري سجل الهدف الثاني في الدقيقة 20 من علامة الجزاء.

وصار التشيلي المخضرم رابع لاعب يسجل أهدافا لأفاعي من علامة الجزاء بعد روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز وسيباستيانو إسبوسيتو هذا الموسم.

وفي الدقيقة 45 أضاف دانيلو دي أمبروزيو الهدف الثالث برأسية من عرضية أشلي يونج.

شوط البدلاء

في الشوط الثاني أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الرابع في الدقيقة 52 برأسية من كرة ثابتة نفذها سانشيز.

أنطونيو كونتي أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول كاندريفا ولوكاكو وإريكسن بدلا من موسيس ومارتينيز وجاليارديني في الدقيقة 68.

الدنماركي سجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي في الدقيقة 83 بعد متابعة كرة مرتدة من يد الحارس بعد تسديدة من البلجيكي لوكاكو.

وبعد 5 دقائق سجل كاندريفا الهدف السادس والأخير في المباراة بعد تمريرة من إريكسن بتسديدة قوية أرضية على يمين الحارس.

فوز هو الأكبر لإنتر هذا الموسم قبل مواجهة بولونيا بعد 4 أيام ضمن مباريات الجولة الـ 30.





















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