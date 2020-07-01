بمساعدة مشكورة من نورويتش.. أوباميانج يؤمن عودة أرسنال السعيدة لملعبه برباعية

في عودة هي الأولى إلى ملعب الإمارات منذ 7 مارس الماضي، احتفل أرسنال باللعب على ملعبه برباعية ضد نورويتش سيتي.

ثلاثية أرسنال جاءت بمساعدة مشكورة من مدافعي نورويتش سيتي الذين تسابقوا على إهداء بيير أوباميانج فرصا جعلته يتقاسم صدارة الهدافين مع جيمي فاردي.

فاز أرسنال على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سجل بيين إيمريك أوباميانج هدفين لأرسنال، فيما أحرز جرانيت تشاكا الهدف الثالث من صناعة النجم الجابوني أيضا، قبل أن يضيف البديل سيدريك سواريش هدفا رابعا.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ46 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ21 في المركز العشرين والأخير.

التشكيل

بدأ أرسنال اللقاء بـ إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى مع تواصل غياب لينو للإصابة، فيما لجأ ميكيل أرتيتا لخطة 3-4-3 في اللقاء. ثلاثي دفاعي مكون من ديفيد لويز وشيكوردان موستافي وسيد كولاسيناتش، وأمامه جناحان هما هيكتور بيلليرين وكيران تيرني.

وصف المباراة



























هدوء مبكر

بداية اللقاء كانت هادئة جدا بلا أدنى خطورة على المرميين، حتى بدأ اللقاء بشكل حقيقي في الدقيقة الـ19.

داني سيبايوس أرسل عرضية من اليمين، قابلها أوباميانج برأسية من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ضعيفة للغاية أمسك بها تيم كارول بثبات.

وجاء الرد سريعا جدا من نوريتش سيتي في الدقيقة الـ20. تصويبة صاروخية من بن جودفري في القائم الأيمن لمارتينيز.

سيبايوس أرسل عرضية جديدة في الدقيقة الـ22 على رأي لاكازيت هذه المرة، وكالعادة يمسك بها كرول.

هدفان متتاليان

وبعد الهدوء المتقطع، جاءت الأهداف بعد مرور نصف ساعة. بيير أوباميانج قطع الكرة من تيم كرول في الدقيقة الـ32، وسجل الكرة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الأول لأرسنال.

GOAL: Arsenal 1 - 0 Norwich City. Pierre-Emerick Aubameyang has just been given an early Christmas present. #ARSNOR #AFC ⚽🔴🔰Follow for more @_FootballTV pic.twitter.com/crT2M6iMtY — FootballTV (@_FootballTV) July 1, 2020

هدف هو الخمسين للجابوني بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي كأسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف بقميص أرسنال في الدوري في 79 مباراة فقط.

أوباميانج لم يكتف بالهدف الأول، فصنع الثاني في الدقيقة الـ39 بعد عرضية أرضية، قابلها جرانيت تشاكا بتصويبة يسارية في المرمى.

GOAL: Arsenal 2 - 0 Norwich City. Granit Xhaka with a thumping finish after a smart Auba assist. #ARSNOR ⚽🔴🔰Follow for more @_FootballTV pic.twitter.com/lB7MFR40eq — FootballTV (@_FootballTV) July 1, 2020

وبعد شوط أول فًعال لأرسنال، أبى مارتينيز إلا وأن يشارك في التألق، فتصدى لمخالفة رائعة من كيني مكلين في الدقيقة الـ45، وحولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مصحوبة بالتبديل الأول لأرسنال. شارك روب هولدينج بدلا من شيكوردان موستافي.

وفي الجهة الأخرى، أجرى نورويتش سيتي ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ47 بدخول أونل هيرنانديز، ويوسيب درميتش، وأدم إدا بدلا من إيميبيانو بوينديا، وتيمو بوكي، وتوم تريبول.

ميكيل أرتيتا تدخل مجددا في الدقيقة الـ59 وأشرك جوي ويلوك بدلا من ريس نيلسين.

أرسنال يحسمها

أرسنال حسم النتيجة تماما في الدقيقة الـ69 وبمساعدة جديدة من نورويتش سيتي. تمريرة خاطئة من مدافع نورويتش، قطعها أوباميانج وسجلها في مرمى كرول مسجلا الهدف الثالث.

هدف هو الـ19 لأوباميانج في الدوري، ليتساوى مع جيمي فاردي في صدارة هدافين المسابقة.

GOAL: Arsenal 3 - 0 Norwich City. GAME OVER! Pierre-Emerick Aubameyang has got a brace. #ARSNOR ⚽🔴🔰Follow for more @_FootballTV pic.twitter.com/QAzNHSpHiO — FootballTV (@_FootballTV) July 1, 2020

دانيل فاركي لجأ إلى دكته مجددا في الدقيقة الـ76 بدخول ماريو فرانشيتش وماركو شتريبمان بدلا من تود كانتويل ولوكاس روب.

أما أرسنال، فأشرك كلا من إدواردو نيكيتاه وسيدريك سواريس بدلا من أليكساندر لاكازيت وهيكتور بيلليرين في الدقيقة الـ78.

ولم يحتج البديل سواريس إلا لبضع دقائق حتى أضاف بنفسه الهدف الرابع في الدقيقة الـ81. هدف هو الأول للبرتغالي بقميص أرسنال بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء على يسار كرول.

GOAL: Arsenal 4 - 0 Norwich City. Cedric Soares marks his debut with a goal for the Gunners. #ARSNOR ⚽🔴🔰Follow for more @_FootballTV pic.twitter.com/xqsBXSDfrV — FootballTV (@_FootballTV) July 1, 2020

وخرج أوباميانج في الدقيقة الـ84 بعدما حسم أرسنال النتيجة، وليشارك نيكولاس بيبي بدلا منه، ولينتهي اللقاء بفوز أرسنال برباعية.

الفوز هو الثالث لأرسنال على التوالي بعد فوزين متتالين في الدوري والكأس، وفي أول عودة لملعب الإمارات منذ شهر مارس، وبعد 4 مباريات متتالية خارج الأرض بحٌكم جدول مباريات الفريق.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ46 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ21 في المركز العشرين والأخير.

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