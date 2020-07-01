تشكيل ميلان - 3 تغييرات جديدة أمام سبال.. وعودة زلاتان

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

زلانان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في كالياري

يعود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للجلوس على مقاعد بدلاء ميلان أمام سبال في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي، بعدما تعافى من الإصابة في الساق.

السويدي غاب منذ استئناف النشاط بسبب الإصابة لتشهد مباراة سبال ظهوره الأول في قائمة الروسونيري.

وأجرى ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري 3 تغييرات عن مواجهة روما في التشكيل الأساسي للفريق.

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ويشارك ماتيا جابيا في قلب الدفاع بدلا من الدنماركي سيمون كايير، ويشارك دافيدي كالابريا في مركز الظهير الأيمن بدلا من أندريا كونتي.

ويعود البرازيلي لوكاس باكيتا ليشغل مركز صانع الألعاب بدلا من الإيطالي جياكومو بونافينتورا.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – أليسيو رومانيولي – ماتيا جابيا – ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر

أمامهم: سامو كاستييخو – لوكاس باكيتا – هاكان تشالهان أوجلو

الهجوك: أنتي ريبيتش

وعلى مقاعد البدلاء: أسمير بيجوفيتش - أنطونيو دوناروما – أندريا كونتي – دييجو لاكسالت – سيمون كايير – لوكاس بيليا – جياكومو بونافيتورا – رادي كرونيتش – أليكسيس سالياميكيرس – زلاتان إبراهيموفيتش - رافائيل لياو – دانييل مالديني.

ميلان تفوق في مباراة الدور الأول بثلاثية دون مقابل على ملعب سان سيرو.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.

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