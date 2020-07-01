روني يسجل ويقود ديربي لإشعال صراع التأهل لـ الدوري الإنجليزي

قاد الإنجليزي المخضرم واين روني ديربي كاونتي للاقتراب خطوة أكبر من مقاعد الملحق المؤهلة للدوري الإنجليزي.

واين روني النادي : ديربي كاونتي

روني سجل هدف الفوز على بريستون في الجولة الـ 40 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 18 من ركلة ثابتة سكنت الشباك ورفعت معها رصيد فريق فيليب كوكو المدير الفني إلى 60 نقطة في المركز السابع.

روني سجل هدفا لديربي كاونتي من ركلة حرة رائعة🤩👋pic.twitter.com/0YJPWXr1uJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 1, 2020

الهداف التاريخي لـ مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا رفع رصيده إلى 5 أهداف الموسم الجاري بقميص ديربي وساهم بصناعة هدفين.

روني انضم للفريق في يناير والفريق يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب والآن على بُعد نقطة واحدة من التأهل للملحق قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

وستكون المباريات المقبلة لـ ديربي كاونتي بمثابة لقاءات كؤوس إذ سيلتقي مع نوتنجهام فورست ثم وست بروميتش ألبيون وبيرنتفورد وكارديف سيتي وليدز يونايتد في الجولات الـ 5 المقبلة وجميعهم يتفوقون عليه في جدول الترتيب ويتنافسون على مقاعد الصعود.

ويتصدر ليدز يونايتد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة ويليه وست بروم الذي يمثله أحمد حجازي في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

ويتأهل أول وثان الترتيب مباشرة للدوري الإنجليزي، فيما تلعب الأندية أصحاب المراكز من الثالث للسادس مباريات الملحق لحجز المقعد الأخير المؤهل للدوري.

وكان ديربي كاونتي قد خسر نهائي الملحق العام الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد –مدرب تشيلسي الحالي- أمام أستون فيلا.

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