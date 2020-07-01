كرة سلة – سموحة لـ في الجول: أتممنا ضم لاعبتي الأهلي

أعلن أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحة ومشرف كرة السلة بالنادي ضم ناديه للاعبتي كرة السلة من الأهلي هالة مصطفى والأنجولية إيتالي لوكاس.

وقال عضو مجلس إدارة سموحة لـFilGoal.com: "نجحنا في ضم اللاعبتين في صفقة انتقال حر".

وأضاف "التعاقد مستمر لمدة موسم مع كل لاعبة منهما".

وتعد هالة مصطفى من قوام الفريق الأساسي للأهلي وكانت خاضت تجربة اللعب في دوري الجامعات الأمريكي قبل أن تعود للأهلي مرة أخرى.

وينتهى تعاقدها بنهاية الموسم الجاري ودخلت في مفاوضات تجديد مع الأهلي وسموحة وعدد من أندية أخرى منهم فريق يوناني.

أما إيتالي لوكاس فانضمت للأهلي في شهر فبراير الماضي.

صاحبة الـ31 عاما حصلت على ميداليتين ذهبيتين لبطولة العالم تحت 19 عاما مع منتخب أمريكا.

منتخب أنجولا قام بتجنيس إيتالي عام 2013 لتنجح في حصد لقب إفريقيا وتصل لكأس العالم عام 2014.

وحققت إيتالي لقب إفريقيا 3 مرات والوصافة مرتين مع إنتر كلوب الأنجولي، كما حصدت جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا مرتين.

اقرأ أيضا

هل انتهت علاقة المثلوثي بالصفاقسي تمهيدا للانضمام للزمالك؟

خلف خطوط العدو – محمد خيري.. من زيدان الإسكندرية لمواجهة كورونا

"لتتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة وأنت مجرد راكب"

المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته

كلوب يتحدث عن ممر سيتي الشرفي

حوار في الجول مع شوكر أسطورة كرواتيا