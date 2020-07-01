ماروتا: لم نتناقش مع بريشيا لضم تونالي.. وسانشيز وموسيس سيخوضان مباراة خيتافي على الأقل

أوضح بيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر الإيطالي أن النادي لم يناقش إمكانية ضم ساندرو تونالي من بريشيا.

اللاعب الإيطالي الشاب ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال للنيراتزوري بدءا من الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

وظهر في التلفزيون الصيني إعلانا للمباراة يظهر فيه أنطونيو كونتي مدرب إنتر يرسم تونالي بقميص إنتر فرد ماروتا قائلا: "اعتقد إنه رسم أصغر لاعب في المباراة، هذا يعني اهتمام إنتر بالمواهب والمستقبل، وتونالي لم يبهرني فقط بل جميع محبي الكرة الإيطالية".

وتابع "يظل لاعبا لـ بريشيا ولم نناقش معهم إمكانية ضمه رغم العلاقات الجيدة بين الطرفين".

وأبدى ماروتا استياءه من موقف أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس وتجديد إعارتهما لنهاية الموسم بالاتفاق مع مانشستر يونايتد وتشيلسي على الترتيب.

الشياطين الحمر أعلنوا تجديد إعارة سانشيز لكن ليخوض مباراة الدوري الأوروبي أمام خيتافي فقط وليس لنهاية البطولة، ونفس الأمر ينطبق على النيجيري والنادي اللندني.

وأضاف ماروتا "بالنسبة لسانشيز وموسيس فنحن وافقنا على العروض في الدقائق الأخيرة، على الأقل سيخوضون معنا مباراة خيتافي في الدوري الأوروبي".

وأتم "لقد قلت بالفعل أن هذا أمر غير طبيعي يجب أن يتم حله الآن من قبل أولئك الذين هم في قمة الهرم الرياضي".

سانشيز سجل هدفا وحيدا بقميص إنتر وصنع 4 في 19 مباراة وتعرض لإصابة أبعدته ما يزيد عن 3 أشهر من المشاركة.

في حين خاض النيجيري المُعار منذ يناير الماضي 9 مباريات صنع خلالها هدفين.

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