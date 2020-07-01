فرج عامر لـ في الجول: لن نبيع حسام حسن بأقل من مليوني يورو

شدد فرج عامر رئيس سموحة على أن ناديه لن يبيع حسام حسن مهاجم الفريق الأزرق بأقل من مليوني يورو.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وكشف فرج عامر لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من أحد وكلاء اللاعبين ويحمل الجنسية الأمريكية وطلب الحصول على تفويض من النادي لتسويق حسام حسن خارجيا".

وأضاف "لكن سموحة رفض هذا الأمر لأن الوكيل أخبرنا أن العروض التي ستأتي إلى اللاعب لن تزيد عن مليون و700 ألف يورو، وهذا عكس ما حددنا".

وأتم تصريحاته "الأقرب حتى الآن تسويق حسام حسن في إما في الدوري السويسري أو البلجيكي".

وارتبط اسم حسام حسن في الفترة الماضية بالانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية.

حسام حسن البالغ من العمر 26 عاما لعب مع سموحة الموسم الجاري 17 مباراة في الدوري سجل خلالهم 6 أهداف.

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