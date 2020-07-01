خبر في الجول – مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك للإعداد للفترة المقبلة

يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ببعض لاعبي الفريق الأول في منزله مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العودة للتدريبات.

حسبما علم FilGoal.com فإن مرتضى يريد مناقشة اللاعبين فيما يخص احتمالية العودة للتدريبات في الفترة المقبلة، وكيفية التحضير لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أقر في وقت سابق باستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر على أن تقام من مواجهة في دولة محايدة.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطل إفريقيا.

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