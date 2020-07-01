تقرير: المثلوثي يغيب عن تدريب الصفاقسي.. خطوة تمهيدا للانضمام للزمالك؟

تساءل موقع "فووت 24" عن إن كانت علاقة حمزة المثلوثي مع نادي الصفاقسي قد انتهت بالفعل؟

وحسب الموقع التونسي، فإن المثلوثي غاب عن مران الفريق اليوم الأربعاء، وبعد يوم واحد من موعد انتهاء تعاقده الأصلي مع الفريق.

وتساءل التقرير "هل غياب المثلوثي دليل على أن اللاعب لن يٌكمل الموسم مع نادي الصفاقسي؟".

نادي الصفاقسي كان قد كشف في وقت سابق عن تواصل الزمالك مع حمزة المثلوثي، وأن اللاعب انضم للفريق الأبيض بنسبة 99%.

صاحب الـ27 عاما صرح بنفسه من قبل قائلا " انتقالي لـ الزمالك شبه محسوم وفضلت الأبيض على الترجي". (طالع التصريحات كاملة)

تعاقد المثلوثي مع الصفاقسي انتهى بالفعل أمس الثلاثاء، والموافق 30 يونيو، لكن اللاعب بإمكانه إكمال الموسم مع فريقه التونسي مع توقيع تعاقد جديد حتى نهاية الموسم حسب لوائح الفيفا بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على كرة القدم.

الموقع أشار إلى "المثلوثي سينضم إلى الزمالك فورا في حالة إلغاء الموسم الكروي في مصر، أما في حالة اسئناف المسابقة في مصر، فالأقرب هو استمرار اللاعب مع الصفاقسي حتى نهاية الموسم في تونس".

حمزة المثلوثي انضم لنادي الصفاقسي عام 2016 قادما من البنزرتي.

صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

المثلوثي خاض 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا.

ويملك الزمالك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بجانب أحمد عيد ناشئ الفريق بعد رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي السابق للفريق.

video:1

اقرأ أيضا

هل انتهت علاقة المثلوثي بالصفاقسي تمهيدا للانضمام للزمالك؟

خلف خطوط العدو – محمد خيري.. من زيدان الإسكندرية لمواجهة كورونا

"لتتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة وأنت مجرد راكب"

المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته

كلوب يتحدث عن ممر سيتي الشرفي

حوار في الجول مع شوكر أسطورة كرواتيا