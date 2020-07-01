تشكيل أرسنال – 4 تغييرات أمام نورويتش سيتي.. أوباميانج ولاكازيت في الهجوم

أجرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي 4 تغييرات على الفريق من مباراة شيفيلد يونايتد لمواجهة نورويتش سيتي في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال فاز بهدفين مقابل هدف على شيفيلد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 3 أيام.

ويبدأ هيكتور بيلييرين وداني سيبايوس ونيلسون وبيير إيمريك أوباميانج في التشكيل الأساسي للجنرز على حساب ميتلاند نيلس وجو ويليوك ونيكولاس بيبي وبايوكو ساكا من المباراة السابقة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: سياد كولاسيناك – شكوردان موصطافي – ديفيد لويز – هيكتور بيلييرين.

الوسط: جرانت تشاكا – داني سيبايوس – تيراني - نيلسون

الهجوم: ألكسندر لاكازيت - بيير إيمريك أوباميانج

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ماكي – سوكراتيس – روب هولدينج – سيدريك سواريش – ميتلاند نيلس – جو ويلوك – بايوكو ساكا – نيكولاس بيبي – نيكتاه

🚨 Four changes from Sheffield... ➡️ Bellerin, Ceballos, Nelson, Aubameyang ⬅️ Maitland-Niles, Willock, Pepe, Saka#ARSNOR — Arsenal (@Arsenal) July 1, 2020

ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 43 نقطة والفوز يرتقي به للمركز السابع بشكل مؤقت.

فيما يتذيل الكناري جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز قبل الأخير الذي يحتله أستون فيلا.

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