سولشاير: يا له من أداء رائع أمام برايتون بعد لعب 120 دقيقة قبل 3 أيام

أسهب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بأداء لاعبيه ولياقتهم البدنية في لقاء برايتون بالدوري الإنجليزي.

يونايتد انتصر على مضيفه برايتون بثلاثة نظيفة ضمن الجولة 32 من المسابقة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يا له من أداء رائع ذلك الذي قدمه اللاعبون أمام برايتون، لقد تحلوا بثقة كبيرة وأظهروا جودة عالية منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "ليس من السهل السيطرة على مجريات اللعب أمام فريق كبرايتون الذي يحافظ على الكرة بشكل جيد، ولكن أعتقد أننا نجحنا في فرض شخصيتنا من البداية ولعبنا بحماس كبير".

وتابع "كنا نتحدث قبل المباراة عن ضرورة خلقنا للفرص، وهذا ما فعلناه واستطعنا أن نسجل ثلاثة أهداف".

عن قوة فريقه في المباريات الأخيرة، أوضح المدرب النرويجي "لا أهتم بتوجيه رسائل إلى أحد، فأنا أعلم أننا فريق جيد".

واستمر "لقد حافظنا على تركيزنا في مباراة برايتون وحققنا فوزًا مهمًا، والآن يجب علينا أن نستعد كما ينبغي لمباراتنا القادمة ضد بورنموث يوم السبت".

وشدد "اللاعبون في حالة بدنية جيدة. لقد عقدنا اجتماعا قبل توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا وتعهد الجميع بالحفاظ على لياقتهم لنعود بشكل قوي حينما يتخذ القرار باستئناف الموسم".

وواصل "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين ومن الجيد أن نحظى بخيارات متعددة للتدوير في التشكيل".

وأتم "أن نرى برونو فيرنانديز ولوك شو وهاري ماجواير يلعبون بهذه الروح ويبذلون كل هذا الجهد بعد 120 دقيقة مباراة السبت الماضي في الكأس، فهذا أمر رائع بكل تأكيد ويدل على تمتعهم بلياقة بدنية ممتازة".

رفع الفوز رصيد يونايتد إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن ملاحقه ولفرهامبتون.

فيما يبتعد يونايتد عن تشيلسي الرابع بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

ولازمت مانشستر يونايتد عقدة في ملعب برايتون كلما زاره إذ أنه لم يحقق الفوز عليه منذ عام 1982.

ومنذ ذلك الوقت هبط برايتون والتقيا في مسابقتي الكأس ولكن لم يفز يونايتد أبدا.

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