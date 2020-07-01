رسميا - يونايتد يعلن عن استمرار سمولينج وسانشيز في إيطاليا حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي، استمرار الثنائي المعار أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج في إيطاليا حتى نهاية موسم 2019-2020.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "سمولينج سيستمر في الأولمبيكو مع روما حتى نهاية موسم الدوري الإيطالي، والذي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بسبب التأثر بتوقف اللعبة جراء تفشي فيروس كورونا".

وواصل البيان "تعاقد أليكسيس مع إنتر ميلان تم تجديده حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل".

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سمولينج صاحب الـ30 عاما شارك مع روما في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويمتد تعاقد المدافع الإنجليزي مع الشياطين الحمر حتى صيف 2022، وكانت تقارير صحفية قد ربطت روما بضمه بشكل نهائي.

سانشيز صاحب الـ31 عاما شارك مع إنتر في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

وربطته تقارير صحفية بدوره بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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