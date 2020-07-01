مدرب رميات التماس في ليفربول: بعد وصولي تغير كل شيء.. ويمكنني تقديم محاضرات في مصر

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:34

كتب : عمرو عبد المنعم

مدرب رميات التماس في ليفربول

تحدث توماس جورنيمارك مدرب رميات التماس في نادي ليفربول عن الفارق الذي أحدثه في الفريق منذ وصوله وكيفية الاستفادة منه.

وقال جرونيماك في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "قبل قدومي لليفربول في عام 2018 كان ليفربول رقم 17 في رميات التماس، وبعد وصولي أصبحنا رقم 1".

وواصل "سجلنا 14 هدفا نتيجة استغلال رميات التماس، وأدرب اللاعبين على التحرك بشكل صحيح لاستقبال رميات التماس".

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وأكمل "كلوب اتصل بي مباشرة وقال لي قدمنا موسم 2017 بشكل رائع لكن في رميات التماس لسنا جيدين نريدك معنا".

وتابع "بعد أسبوع انضممت للجهاز ووقعت العقد وبدأت تدريب اللاعبين".

جرونيمارك رياضي دنماركي يعمل كمدرب رميات تماس لأكثر من فريق ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أطول رمية تماس في العالم.

واسترسل جرونيماك: "لدي فلسفة في سرعة تنفيذ الرميات والرميات الطويلة جدا".

وتابع "بدأت تدريب اللاعبين على تفيذ الرمية من 10 الى 15 متر، ثم مسافات أطول، وفي مناطق مميزة في الملعب".

وأردف "كنت أدربهم كل تمرين على 40 رمية، نستخدم كل نقاط وأرض الملعب وأيضا في الهجمات المرتدة".

وواصل "أقوم بعمل كل ما قد تتخيلونه عن رميات التماس، الرميات الطويلة والدقة وسرعة الرميات والصبر في بعض الأحيان وكيف يستطيعون خلق مساحات في 50 نقطة في أرض الملعب".

واستكمل "فيرمينو وصلاح وهندرسون لديهم تخصصات معينة في رميات التماس وأيضا الدفاع وكل شيء في الرميات أدرب اللاعبين عليه".

ليفربول حصد مع كلوب بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتابع المدرب الدنماركي "لدي رؤية وكنت أصور كل لاعب بالفيديو خصوصا الظهيرين أرنولد وروبرتسون لتحليل تحركاتهم وأظهر لهم على شاشة كبيرة الطريقة الصحيحة لتنفيذ الرميات وأحلل كل الرميات وأرسلها لكلوب لدراستها".

وأكمل "أعمل 3 أيام كل أسبوع، والتمرين الواحد من 20 لـ 40 دقيقة، لأن لدي حصصا أخرى في هولندا وبلجيكا وبالفيديو ومحاضرات، سمع الناس عن تخصصي ربما ، لكن لا يعملون ما أفعله بالضبط".

وأتم "من الممكن تطبيق ذلك في مصر، اعكف على كتابة كتاب عن علم رميات التماس ومن الممكن أن أتواجد في مصر وأعطي محاضرات في تنفيذ رميات التماس، كل الفرق تستطيع الاستفادة من رميات التماس وكما قلت من قبل سجلنا 14 هدفا في الموسم الثاني والأول كان 18 هدفا".

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