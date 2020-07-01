مؤتمر جوارديولا: كلوب يريد الفوز وأنا كذلك.. علينا عدم النظر للماضي

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:00

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن علاقته بيورجن كلوب مدرب ليفربول جيدة للغاية رغم التنافس الكبير بينهما.

وصرح جوارديولا عن كلوب "كل منا يريد الفوز مع فريقه، ولكن عندما تنتهي المباراة ينتهي الأمر، إنه زميل وصديق".

ويحل ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي ضيفا على سيتي في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "بعد مسيرتي كمدرب أريد أن أحظى بعلاقة جيدة مع المدربين".

وتابع المدرب الإسباني "عليك أن تعطي مثالا جيدا حين تمثل ناديك، عليك أن تعمل لصالح النادي".

وأكمل "في الرياضة عليك أن تثبت نفسك دائما، نحن راضون عما نقوم به، لكن الرياضيين لا يكتفون أبدا".

وأردف "الماضي أصبح ماضيا، ما قمنا به يبقى في نفوسنا وذكرياتنا".

سيتي خسر لقب الدوري لصالح ليفربول بعدما توج به في الموسمين الأخيرين.

وأتم بيب "الآن يجب أن نستمر، إنه فصل جديد من حياتنا وعلينا أن نعيشه".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الحمر الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الحمر نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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