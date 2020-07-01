مؤتمر كلوب: كيف لا أسعد بتأجيل أمم إفريقيا وأنا أملك 3 من الأفضل بالقارة

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 15:37

كتب : FilGoal

صلاح وماني

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته البالغة بتأجيل بطولة أمم إفريقيا المقبلة لمدة عام.

وقرر الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء تأجيل بطولة أمم إفريقيا 2021 إلى عام 2022.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "أحببت حقًا قرار تأجيل بطولة أمم إفريقيا ولكن ما لم يعجبني هو أسباب ذلك".

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وأضاف "بالنسبة لنا فهذا القرار يساعدنا على عدم التفكير في هذه البطولة حاليا، لدينا 3 من أفضل اللاعبين الأفارقة".

يضم ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

وتابع المدرب الألماني "هذه البطولات التي تقام في منتصف الموسم ليست جيدة لأي تخطيط مستقبلي".

وشدد كاف في بيانه الصادر في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية والذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرينس، على أن مواعيد التصفيات والموعد النهائي للبطولة سيتم تحديده لاحقا.

وكذلك، تم تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 إلى يناير 2021، وستقام في الكاميرون دون تغيير حيث قال بيان كاف إن اللجنة التنفيذي راضية عن العمل الكاميروني لاستضافة البطولتين.

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ليفربول أمم إفريقيا
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