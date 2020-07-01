بايرن وسيتي: صفقة ساني تقترب

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 15:33

كتب : FilGoal

ساني

قال حسن صالح حميدزيتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ إن ناديه وصل لمراحل متقدمة للغاية في صفقة انتقال ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، لكن الصفقة لم تتم رسميا حتى الآن.

وصرح حميدزيتش لموقع ناديه "نحن في مفاوضات جيدة للغاية مع وكلاء ليروي ساني ومانشستر سيتي".

وأضاف يوم الأربعاء "يجب علينا أن نتحلى بالصبر، لا يوجد شيء أخر لأضيفه".

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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها يوم الثلاثاء أن بايرن اتفق مع ساني على التوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات.

من جهته، قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يبدو أن ليروي ساني في طريقه للرحيل، الأمر لم يتم بعد".

وأكمل "هناك بعض المشكلات الصغيرة، ولكن يبدو أنه ذاهب إلى بايرن ميونيخ".

وأتم "نتمنى له كل التوفيق، ونقول له شكرا على السنوات التي قضاها معنا".

وأعلن ليروي ساني في وقت سابق رفضه الاستمرار رفقة مانشستر سيتي وتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان ساني هدفا لبايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أجلت كل شيء.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سيتي في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 45 آخرين.

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