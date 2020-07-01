رسميا - أرسنال يعلن توقيع ساكا على عقد طويل الأمد

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

ساكا

أعلن نادي أرسنال توقيع عقد طويل الأمد مع لاعبه الشاب باكايو ساكا، بعدما ثبت أقدامه مع الفريق الأول للمدفعجية.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وصرح ميكيل أرتيتا مدرب الفريق عقب الإعلان الرسمي: "باكايو لاعب شاب موهوب وذكي للغاية، أذهلني بقدرته على العمل وسلوكه فيما يخص التعلم والتكيف".

ساكا صنع 11 هدفا ليصبح أول مراهق يسجل هذا الرقم من صناعة الأهداف لأرسنال منذ سيسك فابريجاس في موسم 2006-2007.

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فيما تحدث إيدو جاسبر المدير التقني لأرسنال قائلا: "نحن سعداء لأنه جدد تعاقده معنا، إنه يتطور بقوة ويعد واحدا من اللاعبين الشباب الذين تطوروا عبر أكاديميتنا، هذا أمر مهم لنا".

الجناح الأيسر للمدفعجية انضم للفريق الأول في صيف 2019 قادما من أكاديمية النادي.

وشارك ساكا خلال الموسم الجاري في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.

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