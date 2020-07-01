رد كوميدي من صلاح على الاختيار بين الحذاء الذهبي ورقم يستهدف ليفربول تحقيقه

يستهدف محمد صلاح نجم ليفربول التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وحاول الاختيار بين تحقيقها ووصول ناديه لرقم قياسي في النقاط بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا استطيع أن أكذب وأقول إنني لا أفكر في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي مجددا".

وأضاف "أريد حقا أن أساعد الفريق على كسر الرقم القياسي للنقاط في الدوري الإنجليزي، وسأبذل قصارى جهدي لاقتناص جائزة الهداف من جديد".

وسجل الدولي المصري 17 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بفارق هدفين عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (19 هدفا)، وهدف عن داني إنجز مهاجم ساوثامبتون (18 هدفا).

وقال محاوره جيمي كاراجر "أيهما تفضل؟ كسر الرقم القياسي بتحقيق 100 نقطة في الدوري أو الحصول على الحذاء الذهبي الثالث على التوالي؟، فرد صلاح ضاحكا "الأمر صعب، لكني سأختار إنجاز الفريق أولا وهو الحذاء الذهبي".

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار مهاجم بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد.

🗣 "It's tough but I have to choose the team one which is the golden boot" 🤣 Mo Salah speaking to @Carra23 on winning the golden boot or most points record pic.twitter.com/QrvfrpqOEP — Football Daily (@footballdaily) July 1, 2020

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