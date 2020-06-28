النسر يعود للتحليق.. لاتسيو يتنزع فوزا صعبا من فيورنتينا ويطارد يوفنتوس

بدأ لاتسيو مطاردة يوفنتوس بعد الخسارة الغير متوقعة أمام أتالانتا في الجولة السابقة وأفتّك فوزا صعبا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.

فوز قلص الفارق بين لاتسيو ويوفنتوس المتصدر إلى 4 نقاط عقب فوز البيانكونيري برباعية دون مقابل على ليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

النسور رفعوا رصيدهم إلى 65 نقطة مقابل 69 لـ يوفنتوس، ووسع الفارق مع إنتر الثالث إلى 8 نقاط الذي يتبقى له مباراة مع بارما.

خسارة لاتسيو أو تعادله كانت ستعني تسليم النادي ورفع الراية البيضاء في مشوار المنافسة مع البيانكونيري.

الشوط الأول كان معقدا بين الفريقين لكنه شهد عودة الفرنسي فرانك ريبيري لأول مرة بعد غياب من ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.

الفرنسي المخضرم تذكر الأيام الخوالي، فاليوم أيضا عاد زميله الهولندي في بايرن ميونيخ آريين روبن للعب كرة القدم من بوابة خرونيجن الهولندي.

🔴عاجل - جرونيجين الهولندي يعلن ضم أرين روبن لمدة موسم pic.twitter.com/QYjA0IwNEA — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

ريبيري البالغ 36 عاما خاض الشوط الأول كما لو كان ابن الـ 20، فسجل هدف التقدم للفيولا بطريقة أكثر من رائعة بعدما أنسل من الجهة اليمنى وراوغ 4 مدافعين ثم سدد في الزاوية القريبة لتوماس ستراكوشا حارس لاتسيو الذي لم يتحرك في الدقيقة 25.

الذهب لا يصدأ يا ريبيري فرانك يسجل هدفا رائعا في شباك لاتسيو 🤩#في_إيطاليا Via: @beINSPORTS_ENpic.twitter.com/eXE5lii1aP — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

لاتسيو بدأ الضغط على فيورنتينا، تشيرو إيموبيلي انفرد بالحارس دراجوفسكي الذي تصدى لتسديد الهداف الإيطالي، لكن متابعة الأنجولي باستوس جاءت أعلى من القائم، هدف محقق ضائع لم يمنعه سوى صافرة الحكم بتسلل الإيطالي منذ بداية الهجمة.

باستوس لاعب لاتسيو أهدر هذه الفرصة أمام المرمى الخالي في مواجهة فيورنتينا 😅 pic.twitter.com/Yy86RURll4 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

في الشوط الثاني كاد الجزائري رشيد غزال أن يسجل هدف التقدم الثاني لكن تسديدته القوية ردتها العارضة في الدقيقة 51.

عاد لاتسيو للضغط مجددا وفي الدقيقة 67 حصل الإكوادوري فيليبي كايسيدو على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس.

ركلة انبرى لها إيموبيلي وأودعها على يسار الحارس معلنا عن التعادل ورافعا رصيده إلى 28 هدفا بفضل هدفه الـ 11 هذا الموسم من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 سجل لويس ألبرتو هدف الفوز بتسديدة أرضية قوية على يسار دراجوفسكي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء بعد مطالعة تقنية الفيديو، في وجه دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا بعدما ضرب آدم ماوروسيتش بالمرفق.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء أشهر الحكم أيضا البطاقة الحمراء في وجه سيميوني إنزاجي مدرب لاتسيو للاعتراض على قراره بتمديد الوقت البديل.

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