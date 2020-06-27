بعد حصوله على إذن سابق.. أبو الفتوح يخضع لمسحة كورونا مع سموحة

خضع أحمد أبو الفتوح ظهير سموحة إلى تحاليل فيروس كورونا اليوم السبت، داخل مقر النادي.

أحمد فتوح النادي : سموحة سموحة

وكان أبو الفتوح قد حصل على إذن بالغياب عن الموعد الذي حُدد سابقا للاعبي الفريق من أجل الخضوع لفحوصات كورونا.

وجاء اعتذار أبو الفتوح بسبب شعوره ببعض المرض وقتها، ليخضع اليوم السبت لتحليل سريع خاص بـ كورونا.

وحصل الظهير الأيسر على راحة من تدريبات سموحة يوم الأحد، على أن ينتظم في التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل.

ومن المنتظر تحديد الموعد الجديد للمسحة الثانية للاعبي سموحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبو الفتوح صاحب الـ 22 عاما يلعب معارا في سموحة من الزمالك.

وشارك أبو الفتوح في 15 مباراة هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

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