تقرير برازيلي يكشف كم يحصد جريميو قيمة انتقال أرتور إلى يوفنتوس السبت، 27 يونيو 2020 - 20:15 كتب : FilGoal أرتور ميلو - برشلونة في الوقت الذي ينتظر فيه جماهير يوفنتوس وبرشلونة إتمام صفقتي أرتور ميلو وميراليم بيانيتش، هناك نادي جريميو الذي ينتظر بفارغ الصبر. أرتور النادي : برشلونة يوفنتوس برشلونة الدوري الإيطالي جريميو البرازيلي الذي انضم منه أرتور إلى صفوف برشلونة في 2018 سيحصل على 17 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 2.7 مليون يورو) عند إتمام الصفقة. ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن التريكولور سيحق له الحصول على 3.5% من قيمة بيع اللاعب من البلاوجرانا. أخبار متعلقة سكاي: الاتفاق تم.. أرتور من برشلونة إلى يوفنتوس في انتظار الإعلان الرسمي.. تقارير: أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش لـ برشلونة موندو تكشف 3 أسباب دفعت أرتور ميلو لرفض عرض يوفنتوس مسؤول سابق في برشلونة يحذر يوفنتوس من التعاقد مع أرتور وتُقدر قيمة بيع أرتور إلى يوفنتوس بـ 80 مليون يورو مقابل 70 مليون يورو لانضمام بيانيتش إلى برشلونة. روميلدو بولزان رئيس جريميو صرّح قائلا: "الصفقة لم تُغلق بعد وتابعت المعلومات وبالطبع نرحب بأي مساعدة". ويعاني جريميو كحال أغلب الأندية البرازيلية من الركود الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد وتوقف النشاط، إذ اضطر لتقسيم رواتب اللاعبين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين على 24 دفعة. كما سبق لهم أن توصلوا لاتفاق مع اللاعبين في أبريل الماضي بشأن حقوق صور اللاعبين. وسيحصل النادي الأزرق والأسود على 10 مليون ريال برازيلي من الاتحاد البرازيلي لتوفير سيولة في النادي. ولعب أرتور مع برشلونة في مختلف البطولات 121 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة. البرازيلي شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو والتي انتهت بالتعادل 2-2 قبل السفر إلى إيطاليا لإتمام الفحص الطبي. video:1 طالع أيضا: سجل بطولات المحترفين المصريين في أوروبا هل اقترب هبوط أستون فيلا؟ سر جديد من أسرار تتويج ليفربول بالدوري المشوار لم ينته بعد.. بريمن يؤمن بحظوظه دي بروين يستنكر فوز صلاح بجائزة الأفضل في 2018 أرتور ميلو يوفنتوس برشلونة جريميو نرشح لكم أخر الأخبار بيراميدز: عينة دونجا سلبية.. اللاعب سليم 6 دقيقة | مصر النسر يعود للتحليق.. لاتسيو يتنزع فوزا صعبا من فيورنتينا ويطارد يوفنتوس 15 دقيقة | أوروبا في غياب تقنية الفيديو.. أتليتكو مدريد يقهر ألافيس 21 دقيقة | أوروبا آل الشيخ: تنازلت عن القضايا ضد إدارة الأهلي.. وأتمنى عدم الزج باسمي في الشأن الرياضي المصري 22 دقيقة | مصر أبو ريدة: أتوقع تأجيل كأس الأمم الإفريقية.. ودوري الأبطال قد يُستكمل كدورة رباعية 42 دقيقة | إفريقيا ستانلي: الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة.. الأهلي فاوضني وهذا رأيي في كارتيرون ساعة | الدوري المصري اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية يعد رقما متوقعا.. الأمور بسيطة ساعة | مصر سولشاير: فرص ضم لاعب من دورتموند؟ أجيد الحساب ولكن لن أجيب 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. آل الشيخ: تنازلت عن القضايا ضد إدارة الأهلي.. وأتمنى عدم الزج باسمي في الشأن الرياضي المصري أبو ريدة: أتوقع تأجيل كأس الأمم الإفريقية.. ودوري الأبطال قد يُستكمل كدورة رباعية ستانلي: الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة.. الأهلي فاوضني وهذا رأيي في كارتيرون بيراميدز: عينة دونجا سلبية.. اللاعب سليم اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية يعد رقما متوقعا.. الأمور بسيطة الأكثر مشاهدة 1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 أستون فيلا 1 ولفرهامبتون انتهت الدوري الإسباني 2 سيلتا فيجو 2 برشلونة انتهت الدوري الإسباني 2 أتليتكو مدريد 1 ديبورتيفو ألافيس انتهت الدوري الإيطالي 2 لاتسيو 1 فيورنتينا انتهت الدوري الإيطالي 4 كالياري 2 تورينو انتهت الدوري الإنجليزي - واتفورد - ساوثامبتون لم تبدأ 17:30 الدوري الإيطالي - بارما - إنتر ميلان لم تبدأ 21:45 الدوري الإيطالي - ميلان - روما لم تبدأ 17:15 الدوري الإيطالي - أودينيزي - أتالانتا لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - ساسولو - هيلاس فيرونا لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - بيرنلي لم تبدأ 21:00 الدوري البرتغالي - ماريتيمو - بنفيكا لم تبدأ 19:00 الدوري البرتغالي - باسوش فيريرا - بورتو لم تبدأ 22:15 الدوري البرتغالي - ديسبورتيفو أفيش - موريرينسي لم تبدأ 18:00 الدوري التركي - غنتشلر بيرليغي - قاسم باشا لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك