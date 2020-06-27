قائمة ريال مدريد – ظهور "فتى زيدان" لمواجهة إسبانيول

وجّه زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، الدعوة إلى الشاب ميجيل جوتييريز، لدخول قائمة الفريق أمام إسبانيول.

ريال مدريد يحل ضيفا على إسبانيول في ملعب كورنيا إل برات مساء الأحد، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة غياب فيرلان ميندي الظهير الأيسر للإيقاف، ليضطر زيدان إلى استدعاء ميجيل (18 عاما) "أكثر ظهير أيسر واعد في أوروبا" وفقا لوصف صحيفة "أس" التي لقبته بـ "فتى زيدان".

كما يغيب لوكا مودريتش للإيقاف، ويتواصل ظهور جيمس رودريجيز وإيسكو.

ريال مدريد يمتلك 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، ويكفيه الفوز غدا لاعتلاء الصدارة منفردا.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – خابي هيرنانديز – ميجيل جوتييريز – مارسيلو

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – جاريث بيل – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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