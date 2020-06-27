مينيز: أنا هنا لقيادة ريجينا للتأهل لـ الدوري الإيطالي بعدما فقدت شغفي بكرة القدم

اعترف جيريمي مينيز أنه فقد شغفه لكرة القدم قبل الانتقال لصفوف ريجينا الإيطالي في الدرجة الثانية.

جيريمى مينيز النادي : بوردو ريجينا

الفرنسي انضم بشكل رسمي للنادي الإيطالي الصاعد حديثا للدرجة الثانية بعد أيام من إعلان رئيس النادي إتمام التعاقد.

مينيز قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا هنا للفوز بلقب الدوري الدرجة الثانية وقيادة ريجينا للتأهل للدوري الإيطالي".

وتابع اللاعب البالغ 33 عاما "لقد فقدت شغفي بكرة القدم في آخر 3 سنوات، ولم أكن جاهزا بنسبة 100% للعمل، جميعنا يحب كرة القدم وهناك علاقات إنسانية وراء ذلك أيضا".

وأكمل "تحدثت أكثر من مرة مع رئيس النادي والمدير الرياضي، وحصلت على نقاط إيجابية منهم، شعرت بالحب والإيمان هنا وهو المهم لي".

وأتم "الكثير من الناس يتحدثون عنك دون أن يعرفوا الكثير، ثم يغيرون رأيهم عندما يعرفونني، أنا شخص عادي".

مينيز لعب لصفوف باريس في 17 مباراة بالدرجة الثانية الفرنسية وسجل 4 أهداف وصنع مثلها إذ استطاع الفريق البقاء رغم عدم استكمال الموسم بفارق نقطتين عن الهبوط.

ولعب الجناح الفرنسي بقميص روما ثم ميلان في إيطاليا دون أن يحقق ألقابا مع الفريقين.

وجاءت أبرز مواسم الفرنسي بقميص موناكو ثم باريس سان جيرمان الذي حقق معه 5 ألقاب ثم كلوب أمريكا المكسيكي الذي حقق معه لقبين قبل أن تُنهى الإصابة مسيرته المكسيكية.

دوليا سجل هدفين فقط بقميص منتخب فرنسا في 24 ظهورا دوليا.

ريجينا سبق له أن شارك في الدوري الإيطالي بين 1998-99 وحتى 2008-09 في 9 مواسم ومنذ ذلك الحين لم يعد مجددا وسط الكبار.

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