بايرن ينهي الموسم برباعية في فولفسبورج بمشاركة مرموش.. وكراماريتش "سوبر هاتريك" أمام دورتموند

شارك عمر مرموش كبديل، لكن فريقه فولفسبورج خسر أمام بايرن ميونيخ برباعية في ختام الدوري الألماني، فيما ضرب أندريه كراماريتش، بوروسيا دورتموند بسوبر هاتريك.

فاز بايرن ميونيخ على فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "فولكس-فاجين أرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني.

تقدم كينجسلي كومان بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من توماس مولر. صناعة هي الـ24 له هذا الموسم، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الألماني.

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اللاعب الصاعد ميكائيل كويسانسي أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ37 من تصويبة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، شارك عمر مرموش المهاجم المصري رفقة زميله جواو فيكتور في صفوف فولفسبورج بالدقيقة الـ61 بدلا من جوسيب بريبكالو وريناتو ستيفان.

في المقابل رد هانز فليد بثلاثة تبديلات. شارك بنيامين بافارد، وفيليبي كوتينيو، وإيفان بيرزيتش بدلا من ألفارو أودريوزولا، وكينجسلي كومان، وسرجي جنابري بالدقيقة الـ61.

وفي الدقيقة الـ72 تحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء، وتحصل في المقابل جوشوا جوالفوجيو مدافع أصحاب الأرض على بطاقة حمراء بسببها.

روبرت ليفاندوفيسكي سجل الثالث من ركلة الجزاء، ليصبح هو الهدف الـ34 له هذا الموسم وقد توج بالفعل بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني.

توماس مولر أضاف الرابع بنفسه في الدقيقة الـ79 بعد عرضية من استقبلها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد في سقف الشبكة مسجلا الرابع.

جوشوا كيميتش ولوكاس هيرنانديز شاركا في الدقيقة الـ81 بدلا من ليون جروتيزكا ودافيد ألابا، ولينتهي باقي عمر اللقاء بهدوء.

فوز بايرن ميونيخ رفع رصيده للنقطة الـ82 في صدارة ترتيب الدوري، وقد حقق اللقب للموسم الثامن على التوالي، وللمرة الـ30 تاريخيا.

A tradition unlike any other.@FCBayernUS lift the @Bundesliga_EN title for the 8th straight season! 🏆 pic.twitter.com/cpbUd4NBRy — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2020

في المقابل تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة الـ49 متراجعا للمركز السابع.

بوروسيا دورتموند وهوفينهايم

وعلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، تلقى بوروسيا دورتموندة هزيمة مدوية من هوفينهايم برباعية.

سجل أندريه كراماريتش الأهداف الأربعة في الدقائق الثامنة، والـ30، و48، ثم الـ50 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد هوفينهايم للنقطة الـ52 منقضا على المركز السادس على حساب فولفسبورج، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة الـ69 في المركز الثاني.

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