كرة يد - الشارقة الإماراتي يعلن توصله لاتفاق مع علي زين لتجديد عقده

السبت، 27 يونيو 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

علي زين نجم منتخب مصر لليد

كشف جاسم محمد عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الإماراتي والمشرف على كرة اليد، وصول ناديه لاتفاق مع علي زين نجم منتخب مصر والأهلي السابق لتجديد عقده مع الفريق.

وقال عضو إدارة الشارقة: "علي زين يعد مكسبا كبيرا للفريق، ويملك خبرة كبيرة في قيادة الفريق للبطولات".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (الاتحاد) الإماراتية "بالفعل توصلنا لاتفاق مع علي زين لتجديد عقده".

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وتابع "الإعلان الرسمي عن تجديد عقده سيكون خلال الأيام المقبلة".

علي زين أحد أبناء النادي الأهلي انضم للشارقة في موسم 2018-19 لمدة موسمين، وانتهى عقده هذا الموسم.

ودخل النادي الإماراتي في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، وهو ما تم في النهاية وفقا لما أعلنه عضو إدارة النادي.

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