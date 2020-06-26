بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يسقط أمام برينتفورد

خسر وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد أمام منافسه برينتفورد اليوم الجمعة في الجولة 39 من الدوري

الإنجليزي الدرجة الأولى على ملعب جريفين بارك.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 عن طريق أولي واتكينز.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي لها كاملة مع وست بروميتش.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يخوضها حجازي كاملة منذ استئناف النشاط في إنجلترا بعدما توقف بسبب جائحة كورونا.

ومنذ استئناف النشاط خاض وست بروميتش مباراتين، تعادل في الأولى مع برمنجام وهُزم في الثانية ضد برينتفورد.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند 71 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقه ليدز يونايتد وللأخير لقاء أقل.

أما برينتفورد فوصل للنقطة 66 ويحتل بهم المركز الثالث.

ويتبقى لوست بروميتش سبع مباريات على نهاية الموسم، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني للدوري الإنجليزي مباشرة.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس ملحق تصفيات.

وينتهي الدوري الإنجليزي في ذلك القسم في الـ22 من شهر يوليو المقبل.

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