هل كان انضمام صلاح إلى ليفربول هو نقطة التحول الحقيقية للفريق؟

في 22 يونيو من عام 2017 خلع محمد صلاح قميص روما واستبدله بقميص ليفربول الأحمر الشهير مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

رقم وُصف حينها بأنه كبير جدا للاعب رحل عن تشيلسي دون أي تأثير يُذكر.

لكن عقب مرور ثلاث سنوات أثبت صلاح أن كل منتقديه كانوا خطأ وأطلق العنان لنفسه ليحصد الأخضر واليابس رفقة ليفربول إلى درجة وضع صورته على الغلاف الأمامي لمجلة "تايم" الشهيرة وعلى جدارية في نيويورك.

ونش موقع "سكواوكا" الإنجليزية تقريرا قبل لقاء ليفربول وكريستال بالاس عن مدى أهمية صلاح وتساءل إن كان انضمام اللاعب المصري إلى الريدز هو نقطة التحول الحقيقية للفريق تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

أثناء التوقع حول من اللاعب الذي سيتم تذكره أنه كان نجم جيل ليفربول الحالي مثلما حدث من قبل مع كيني دالجليش وستيفن جيرارد، فهناك من يميل لفيرجيل فان دايك والذي كان تأثيره على الفريق واضحا عقب انضمامه إليه.

هناك أليسون بيكر كذلك وجوردان هندرسون الذي رُفض من السير أليكس فيرجسون لضمه إلى مانشستر يونايتد بسبب عدم إعجابه بطريقته في الركض والآن ها هو أصبح قائدا لليفربول يرفع البطولات الواحدة تلو الأخرى.

ورغم كل ذلك لم يتم التطرق لساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد، لكن لحظة وصول صلاح لليفربول كانت هي الفاصلة في كل ما تم تحقيقه منذ ذلك الوقت.

شارك صلاح في 113 مباراة بالدوري الإنجليزي وحقق الفوز 83 مرة بنسبة انتصار تصل لـ73%، وهذا الرقم هو الأعلى لأي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي شارك في أكثر من 100 مباراة.

وإن تم استثناء الـ13 مباراة التي شارك فيها مع تشيلسي فستصل نسبة انتصارات صلاح إلى 75%.

كلود مكاليلي لديه نسبة انتصار 71%، وباولو فيريرا 72% وكان ذلك مع جيل تشيلسي التاريخي مع مدربهم جوزيه مورينيو في 2004-2005.

حتى نيمانيا فيديتش لديه نسبة انتصار 71%.

لم يصل أي منهم لما حققه صلاح.

وعندما يصل أي لاعب لتسجيل 32 هدفا في موسم واحد مثلما فعل صلاح في 2017-2018، فإن مكانته في كُتب تاريخ الدوري الإنجليزي محفوظة بأمان.

لا يوجد لاعبا في الدوري الإنجليزي سجل أهدافا أكثر منه الآن (70)، أو سدد على المرمى مثله (174 تسديدة)، أو لمس الكرة داخل منطقة الجزاء الخصم أكثر منه (852 لمسة).

كما أنه رابع أكثر المراوغين في الدوري ب(204 مراوغة)، والرابع مكرر في صناعة الأهداف (24 فرصة)، والثاني في خلق القرص (40).

وقال كلوب عنه في وقت سابق بعدما وصل صلاح لهدفه الـ20 في كل المواسم الثلاثة التي قضاها في ليفربول: "هو مهاجم استثنائي، مهاجم من طراز عالمي".

وأضاف "أنا سعيد لأجله وأعتقد أن ماني يستطيع تكرار الأمر وهذا سيكون شيئا جميا".

وتابع "نحتاج للاعبين في الملعب يستطيعون القيام بأشياء جيدة وفي النهاية شخص ما ينهي الفرص وبشكل دائم، وشكرا لله إنه صلاح".

لاعب ليفربول السابق داني ميرفي يؤمن أن مكانة صلاح في ليفربول أفضل من لويس سواريز بسبب الثبات في مستواه وتواضعه.

آرسين فينجر المدرب التاريخي لأرسنال قال عن صلاح سابقا: "أنا معجب بطريقة تطوره لأن لمساته للكرة ضد مونتيري في مباراة كأس العالم للأندية كانت لمسات لصانع ألعاب".

وواصل "لقد خلق الفرص حول منطقة الجزاء وهذا كان استثنائيا، كان هناك لمحات مما يفعله ميسي في صلاح في تلك المباراة، أنا أحب اللاعب القادر على تسجيل الكثير من الأهداف وصناعتها".

وأضاف "هو لاعب متكامل، وهذا ما نحن معجبون به وما نريده من لاعبينا".

وكان هناك تقارير ربطت صلاح من الرحيل عن ليفبرول وهو ما نفاه وكيله رامي عباس وصلاح نفسه بوضع ثلاث ابتسامات عبر حسابه في "تويتر" ردا على تلك الأنباء.

حتى خارج الملعب فإن صلاح كان من القلائل المختارين للاعبي كرة القدم لوضع صورته على غلاف مجلة "تايم" ووصفه بأنه ضمن الأكثر تأثيرا على العالم في عام 2019.

وتبرع صلاح خلال جائحة كورونا بـ500 ألف دولار لقريته في مصر نجريج، بالإضافة لبعض الأعمال الخيرية الأخرى.

لاعب منتخب المغرب ولاعب ليفربول السابق والأهلي القطري الحالي نبيل الزهار قال عنه: "إن الجمهور في شمال إفريقيا يشجع جميع الفرق ولكنهم يحبون صلاح وينتابهم الكثير من المشاعر الخاصة معه".

وأضاف "بالنسبة لي لأنه عربي فهو مثال جيد ويعطي الأمل للناس، هو شخص إيجابي ونحن نراه كمثال جيد لشخص ظل متواضعا ويعمل بجد لتحقيق أحلامه".

قبل وصوله إلى ليفربول كان هناك لاعبا رأى في صلاح إمكانية التألق وهو قائد روما التاريخي فرانشيسكو توتي وقال: "مع صلاح لدي علاقة خاصة".

وأكمل "في الواقع عندما كنا نلعب سويا في روما وكان يسجل أهدافا كان يقول لي إنه يشعر إنه يصبح لاعبا مختلفا لأنه أحب طريقة تمريري الكرة له وكيف أضعه أمام المرمى".

وأتم توتي "هو شخص استثنائي ورجل حقيقي قدم الكثير لروما، نحن مازلنا على تواصل وأنا سعيد لأقول إنني قابلت لاعبا عظيما وشخص عظيم كذلك".

قائمة ليفربول تضم العديد من الأساطير ومذهلة لأي ناد، ومن خلال العبقرية في الملعب والتواضع خارجه ربما يكون صلاح هو أول لاعب في الجيل الحالي أمن مكانه ضمن أساطير النادي.

video:1

اقرأ أيضا:

لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي

أنباء سارة لجماهير الأهلي

سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة

تصريح جريء من سيتيين عن ريال مدريد