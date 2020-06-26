شبكة beIN تعلن عودتها لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

شبكة بي إن سبورتس

أعلنت شبكة BeIN سبورتس عودتها لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي من جديد.

وتوقفت الشبكة عن إذاعة المباريات المؤجلة من الجولة الـ 25 والـ 27 من المسابقة عقب عودة النشاط الرياضي في إيطاليا.

ونشر الحساب الرسمي على "تويتر": "يسعدنا الإعلان عن العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي على قنواتنا".

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وستكون بداية عودة المباريات عبر "مباراة يوفنتوس وليتشي الليلة علىbeIN SPORTS HD1, HD4, HD11 عند الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة".

يوفنتوس يستضيف على ملعب ليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر البيانكونيري جدول المسابقة برصيد 66 نقطة مقابل 62 لـ لاتسيو الثاني ويحل إنتر ثالثا برصيد 58 نقطة.

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