شبكة beIN تعلن عودتها لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي

أعلنت شبكة BeIN سبورتس عودتها لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي من جديد.

وتوقفت الشبكة عن إذاعة المباريات المؤجلة من الجولة الـ 25 والـ 27 من المسابقة عقب عودة النشاط الرياضي في إيطاليا.

ونشر الحساب الرسمي على "تويتر": "يسعدنا الإعلان عن العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي على قنواتنا".

وستكون بداية عودة المباريات عبر "مباراة يوفنتوس وليتشي الليلة علىbeIN SPORTS HD1, HD4, HD11 عند الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة".

يسعدنا الإعلان عن العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي على قنواتنا. شاهدوا مباراة يوفنتوس وليتشي الليلة على beIN SPORTS HD1, HD4, HD11 عند الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة@beINSPORTS pic.twitter.com/lmFbs0Sr7u — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) June 26, 2020

يوفنتوس يستضيف على ملعب ليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر البيانكونيري جدول المسابقة برصيد 66 نقطة مقابل 62 لـ لاتسيو الثاني ويحل إنتر ثالثا برصيد 58 نقطة.

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