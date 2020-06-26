تشكيل يوفنتوس - ماتويدي ظهير أيسر أمام ليتشي

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

رأسية ماتويدي أمام إنتر ميلان

بلاس ماتويدي في مركز الظهير الأيسر، هكذا اختاره الإيطالي ماورويسيو ساري مدرب يوفنتوس في التشكيل الأساسي لمواجهة ليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

ويعوض لاعب الوسط الفرنسي غيابات السيدة العجوز، إذ يغيب دانيلو للإيقاف وأليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو للإصابة.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالآتي:

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حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: بلاس ماتويدي – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – خوان كوادرادو

الوسط: ميراليم بيانيتش – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور

الهجوم: فديريكو بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

وعلى دكة البدلاء: جانلويجي بوفون – بنسوليو – دانييلي روجاني – ويسلي – آرون رامسي – سيميوني موراتوري – دوجلاس كوستا – جونزالو إيجوايين – أوليفيري.

يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو ولديه فرصة توسيع الفارق.

ويحتل ليتشي المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة ويأمل في الخروج من سلسلة الخسائر الثلاثة الأخيرة للابتعاد عن مثلث الهبوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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