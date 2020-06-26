عضو إدارة الإسماعيلي: الأفضل استئناف الكأس وبدء موسم جديد من الدوري لاحقا.. حياة الإنسان هامة

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 19:57

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

اقترح تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلي استئناف النشاط الكروي في مصر بمسابقة كأس مصر فقط.

وقال لـFilGoal.com: "يجب أن تقام مباريات الكأس في ملعب واحد وأشبه بدورة مجممعة".

وبرر حديثه "سيكون من الأفضل إجراء تلك الفكرة للتعايش مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاعتياد عليها بأفضل شكل".

أخبار متعلقة
نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة مدرب الأهلي: حالة اللاعبين البدنية جيدة مقارنة بالتوقف الطويل.. واقتربت عودة المصابين المصري يعلن عبر في الجول تأسيس أرشيف رقمي لتاريخ النادي كاملا

وأكمل "بعد ذلك نستعد بأفضل شكل للموسم الجديد من الدوري من خلال معرفتنا بتلك الإجراءات حتى لا تحدث أي مشاكل أو أزمات".

وأتم تامر موسى حديثه "نريد أن تكون بداية صحيحة وصحية في ظل ما نمر به ومطلوب أن نتعايش معه وحفاظا على حياة الإنسان وهي الأهم".

اقرأ أيضا:

لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي

أنباء سارة لجماهير الأهلي

سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة

تصريح جريء من سيتيين عن ريال مدريد

الإسماعيلي عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يوفنتوس - ماتويدي ظهير أيسر أمام ليتشي 4 دقيقة | أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كيف اكتشف محمد عواد إصابته.. والخطوة التالية 17 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا يقترب من إنهاء زعامة أوبلاك 46 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة محمد عواد بفيروس كورونا 54 دقيقة | الدوري المصري
عضو إدارة الإسماعيلي: الأفضل استئناف الكأس وبدء موسم جديد من الدوري لاحقا.. حياة الإنسان هامة ساعة | الدوري المصري
رسميا - إقالة جوتي من تدريب ألميريا ساعة | أوروبا
هالاند: لا أفكر في الرحيل عن دورتموند.. وأريد الفوز بالألقاب ساعة | أوروبا
نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك