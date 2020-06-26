عضو إدارة الإسماعيلي: الأفضل استئناف الكأس وبدء موسم جديد من الدوري لاحقا.. حياة الإنسان هامة

اقترح تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلي استئناف النشاط الكروي في مصر بمسابقة كأس مصر فقط.

وقال لـFilGoal.com: "يجب أن تقام مباريات الكأس في ملعب واحد وأشبه بدورة مجممعة".

وبرر حديثه "سيكون من الأفضل إجراء تلك الفكرة للتعايش مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاعتياد عليها بأفضل شكل".

وأكمل "بعد ذلك نستعد بأفضل شكل للموسم الجديد من الدوري من خلال معرفتنا بتلك الإجراءات حتى لا تحدث أي مشاكل أو أزمات".

وأتم تامر موسى حديثه "نريد أن تكون بداية صحيحة وصحية في ظل ما نمر به ومطلوب أن نتعايش معه وحفاظا على حياة الإنسان وهي الأهم".

اقرأ أيضا:

لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي

أنباء سارة لجماهير الأهلي

سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة

تصريح جريء من سيتيين عن ريال مدريد