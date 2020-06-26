رسميا - إقالة جوتي من تدريب ألميريا

قرر نادي ألميريا الإسباني إقالة مدربه خوسيه ماريا جوتي من تدريب الفريق.

وأعلن نادي ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ، الاتفاق مع جوتي نجم ريال مدريد الأسبق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتمنى النادي لـ جوتي: "النجاح في مسيرتك دائما وأبدا".

🚨 تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي. شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا . نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!. pic.twitter.com/k0Awyq5mcz — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) June 26, 2020

وخسر ألميريا تحت قيادة جوتي مرتين في آخر 3 مباريات ليبتعد الفريق بفارق 6 نقاط عن الصدارة والتأهل المباشرة للقسم الأول في إسبانيا.

وقاد جوتي 22 مباراة لـ ألميريا، نجح في الانتصار 9 مرات وخسر 8 وتعادل 5 مرات.

تجربة جوتي مع ألميريا كانت التجربة الاحترافية الأولى لصاحب الـ 43 عاما.

جوتي بدأ مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.

ويحتل ألميريا المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 56 نقطة، مع تبقي 7 مباريات على النهاية.

وحتى يضمن ألميريا عودته لدوري القسم الأول، يحتاج إلى احتلال المركزين الأول أو الثاني، أو التأهل عبر الملحق الذي يلعب فيه أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس.

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