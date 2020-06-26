تشاتشيتش وجهازه في القاهرة لقيادة تدريبات بيراميدز

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 19:15

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش وجهاز بيراميدز في مطار القاهرة

عاد أنتي تشاتشيتش المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز إلى القاهرة، اليوم الجمعة، قادما من بلاده بصحبة جهازه الفني المعاون بعد قضاء إجازة سريعة بموافقة إدارة النادي في ظل توقف النشاط.

وكان في استقبال تشاتشيتش وجهازه المعاون بمطار القاهرة الدولي لدى عودتهم، شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز والذي أنهى إجراءات دخول الجهاز بجميع أفراده بأسرع وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يجتمع تشاتشيتش مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، على أن يبدأ هو ومعاونوه في الإشراف على تدريبات فريق الكرة خلال الساعات المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز الذي عاد بقرار من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة بيراميدز: نفاوض طاهر؟ أي لاعب مميز في الدوري هدف لنا ولكن رسميا - عمر جابر يمدد تعاقده مع بيراميدز حتى 2024 بيراميدز يخوض مرانه الأول استعدادا لاستئناف النشاط

من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريبات القوية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.

كان الفريق حصل على راحة بالأمس الخميس بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.

وخاض الفريق مرانه على ٣ مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تحت إشراف الجهاز الفني وبمتابعة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة.

اقرأ أيضا:

لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا

ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي

أنباء سارة لجماهير الأهلي

سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة

تصريح جريء من سيتيين عن ريال مدريد

في الدوري بيراميدز أنتي تشاتشيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يوفنتوس - ماتويدي ظهير أيسر أمام ليتشي 5 دقيقة | أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كيف اكتشف محمد عواد إصابته.. والخطوة التالية 17 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا يقترب من إنهاء زعامة أوبلاك 46 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة محمد عواد بفيروس كورونا 54 دقيقة | الدوري المصري
عضو إدارة الإسماعيلي: الأفضل استئناف الكأس وبدء موسم جديد من الدوري لاحقا.. حياة الإنسان هامة ساعة | الدوري المصري
رسميا - إقالة جوتي من تدريب ألميريا ساعة | أوروبا
هالاند: لا أفكر في الرحيل عن دورتموند.. وأريد الفوز بالألقاب ساعة | أوروبا
نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك