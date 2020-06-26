ستويتشكوف: فان جال المعتوه سبب فشل ريكيلمي في برشلونة

هاجم خريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة، المدرب الأسبق للفريق: لويس فان جال، وحمّله مسؤولية عدم نجاح خوان رومان ريكيلمي في البلاوجرانا.

ريكيلمي –الذي احتفل الخميس الماضي بعيد ميلاده الـ41-، انضم لـ برشلونة عام 2002، لكنه لم ينجح في صفوفه ورحل سريعا إلى فياريال.

وبرر ستويتشكوف ذلك في تصريحاته لراديو إمباكتو الأرجنتيني: "لأنه امتلك مدربا معتوها مثل فان جال، هذا واضح، أليس كذلك؟

وأضاف البلغاري: "فان جال قام بالعديد من الأمور الجيدة التي يجب أن نعترف بها، لكننا عانينا أيضا من حماقاته".

وأكمل: "أنا عانيت مع فان جال، لقد دخل غرفة خلع الملابس وقال: هناك الكثير من أفكار كرويف. ولكن أين هو وأين كرويف؟ هناك فارق شاسع بالطبع".

وأتم: "ريكيلمي لم ينجح بسبب توظيف فان جال له في الملعب، لقد حظي ريكيلمي بمسيرة رائعة، خصوصا في فياريال، لكن في عامه الأول في برشلونة أمتعنا جدا كذلك، أنا شخصيا استمتعت بتمريراته وأهدافه ولمحاته الفنية وخطواته، ولكن عندما يأتي شخص ليستخرج العنب من التفاح، فهذا مستحيل".

واصطدم ستويتشكوف بـ فان جال خلال فترته الثانية بـ برشلونة بعد فترة قصيرة في بارما، قبل أن يرحل عام 1998، ومن بعده رحل فان جال عام 2000 وقال تصريحه الشهير: "أصدقائي الصحفيين، أنا راحل، مبروك".

لاحقا عاد فان جال لتدريب برشلونة لفترة قصيرة عام 2002، وتقاطعت مساراته مع ريكيلمي أحد أبرز مواهب الأرجنتين في الألفية الثالثة، لكن فشله في برشلونة يظل لغزا محيرا.

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