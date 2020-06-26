قائمة برشلونة – 8 شبان لتعويض الغيابات أمام سيلتا

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة من 23 لاعبا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 32 للدوري الإسباني مساء السبت.

وشهدت القائمة استدعاء 8 لاعبين شبان لتعويض الغيابات في صفوف برشلونة، إذ يبتعد سيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي للإصابة، ويغيب سيرخيو بوسكيتس للإيقاف.

والثماني الشاب هو: الحارس إنياكي بينيا، والمدافعون خورخي كوينكا، وداني مورير، ورونالد أراوخو، وثلاثي الوسط ريكي بويج، وأليكس كويادو، ورامون مونتشو، بالإضافة إلى أنسو فاتي في خط الهجوم.

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ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بنفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكنه يتخلف عنه في المواجهات المباشرة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – خورخي كوينكا – نيلسون سيميدو – داني مورير – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أليكس كويادو – رامون مونتشو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت

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