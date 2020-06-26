قائمة برشلونة – 8 شبان لتعويض الغيابات أمام سيلتا

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة من 23 لاعبا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 32 للدوري الإسباني مساء السبت.

وشهدت القائمة استدعاء 8 لاعبين شبان لتعويض الغيابات في صفوف برشلونة، إذ يبتعد سيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي للإصابة، ويغيب سيرخيو بوسكيتس للإيقاف.

والثماني الشاب هو: الحارس إنياكي بينيا، والمدافعون خورخي كوينكا، وداني مورير، ورونالد أراوخو، وثلاثي الوسط ريكي بويج، وأليكس كويادو، ورامون مونتشو، بالإضافة إلى أنسو فاتي في خط الهجوم.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بنفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكنه يتخلف عنه في المواجهات المباشرة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – خورخي كوينكا – نيلسون سيميدو – داني مورير – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أليكس كويادو – رامون مونتشو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت

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