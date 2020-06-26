تقارير: أشرف حكيمي وافق على الانضمام لـ إنتر.. المحادثات متقدمة للغاية مع مدريد

أصبح المغربي أشرف حكيمي على أعتاب الانتقال إلى نادي إنتر ميلانو الإيطالي، وفقا لما كشفته شبكة سكاي، والعديد من التقارير الإيطالية والإسبانية.

تقارير رحيل أشرف حكيمي من ريال مدريد، بدأت من وسائل الإعلام الإسبانية وتحديدا من برنامج (الشيرينجيتو).

البرنامج الإسباني أشار يوم الخميس الماضي إلى "أشرف حكيمي لن يعود إلى ريال مدريد بنسبة 90%. الظهير الأيمن يريد المشاركة باستمرار ويعلم أن ذلك لن يحدث مع كتيبة زين الدين زيدان".

وتلقى أشرف حكيمي 3 عروض من بينهم إنتر ميلانو، "الذي يفضل الانتقال له"، وفقا للبرنامج الإسباني.

بعد ذلك بدأت الأخبار في الانتشار في وسائل الإعلام الإيطالية الموثوقة، وبدأ الحديث من الصحفي الإيطالي الموثوق دي مارزيو، وكذلك فابريزيو رومانو.

Achraf Hakimi is really, really close to Inter. The agreement is going to be finalized soon between Inter and Real Madrid for €40M + add ons. Hakimi has already accepted to sign a five year contract with Inter. 🔵🇲🇦 #transfers @SkySportsNews — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2020

وكشف الصحفي الإيطالي موافقة أشرف حكيمي بالفعل على الانضمام لـ إنتر، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي الإيطالي.

حكيمي أعطى موافقته لـ إنتر، والأخير في محادثات متقدمة للغاية مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب، وفقا لـ سكاي.

صحيفة ذا جارديان البريطانية من جانبها كشفت تفاصيل الاتفاق بين إنتر وريال مدريد، فالأخير سيحصل على 40 مليون يورو + إضافات، مقابل الاستغناء عن حكيمي لـ إنتر.

ويعد أشرف حكيمي "هو الهدف رقم 1 لـ أنطونيو كونتي مدرب إنتر"، والهدف أصبح قريبا للغاية من ارتداء قميص الفريق الإيطالي.

وينتمي حكيمي صاحب الـ 21 عاما لأكاديمية ريال مدريد وشارك لأول مرة مع الفريق الأول للنادي في كأس العالم للأندية عام 2017 التي توج بها.

ويلعب معارا في دورتموند للموسم الثاني تواليا، ويمتد عقده مع ريال مدريد إلى 2022.

وتوج حكيمي بأربعة ألقاب مع ريال مدريد وفاز بالسوبر الألماني 2019-2020 مع دورتموند.

وشارك في 44 مباراة بالموسم الحالي مع دورتموند وسجل 9 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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