تقرير: لاعب أرسنال تواصل مع مسؤولي 4 أندية أملا في الرحيل

قالت قناة TF1 الفرنسية إن ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال أجرى اتصالات مبدئية مع 4 أندية أوروبية كبرى.

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 21 عاما يبحث عن تجربة جديدة بعيدا عن النادي اللندني.

والأندية الأربعة هي أتليتكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

وشارك جيندوزي في 34 مباراة بالموسم الحالي مع أرسنال وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد جيندوزي، اللاعب الأسبق لشباب باريس سان جيرمان، مع أرسنال إلى 2022.

ويخوض جينوزي موسمه الثاني مع أرسنال منذ رحل عن لوريان الفرنسي في 2018.

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