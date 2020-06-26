تقرير: لاعب أرسنال تواصل مع مسؤولي 4 أندية أملا في الرحيل

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

ماتيو جيندوزي - أرسنال - كارديف

قالت قناة TF1 الفرنسية إن ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال أجرى اتصالات مبدئية مع 4 أندية أوروبية كبرى.

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 21 عاما يبحث عن تجربة جديدة بعيدا عن النادي اللندني.

والأندية الأربعة هي أتليتكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

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وشارك جيندوزي في 34 مباراة بالموسم الحالي مع أرسنال وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد جيندوزي، اللاعب الأسبق لشباب باريس سان جيرمان، مع أرسنال إلى 2022.

ويخوض جينوزي موسمه الثاني مع أرسنال منذ رحل عن لوريان الفرنسي في 2018.

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