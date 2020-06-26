مران الأهلي - تركيز على الجانب البدني.. وتأهيل محمد محمود وحمدي فتحي

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 10:39

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

انطلق مران الأهلي صباح الجمعة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق والذي اجتمع باللاعبين لشرح البرنامج التدريبي.

وركز جهاز الفريق على الجانب البدني خلال مران المجموعة الأولى من اللاعبين الذين خضعوا لتدريبات بدنية لما يقرب من 50 دقيقة.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

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وواصل محمد محمود وحمدي فتحي تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وانطلق مران المجموعة الثانية من اللاعبين في تمام الساعة 10:30 صباحا، وبعد تدريبات الإحماء قام اللاعبون بالتصويب على المرمى.

وضمت المجموعة الثانية كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

واستأنف الأهلي تدريباته بعدما أعطت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية من أجل استئناف تدريباتها.

ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية إمكانية استئناف الدوري المصري الممتاز الشهر المقبل.

لكن بعض الفرق ترفض استئناف البطولة معللة موقفها بضيق الوقت وغياب اللاعبين الأجانب والخوف من تفشي فيروس كورونا.

وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب كورونا ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة.

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