فان دايك: شعرت أن لقاء تشيلسي وسيتي لن ينتهي أبدا

قال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إنه شعر أن لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي لن ينتهي أبدا لانتظاره تتويج فريقه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وتحدث فان دايك لشبكة "بي تي سبورت" التليفزيونية قائلا: "ما حدث لا يُصدق، يا له من موسم، من الرائع أن أكون جزءا ضمن تلك المجموعة من اللاعبين".

وواصل "الرحلة بدأت حينما انتقلت لليفربول، أنا فخور لأطلق على نفسي لقب الفائز بالدوري الإنجليزي".

وأضاف "لقد تمنيت الأفضل ولكن في أول ستة أشهر لي مع النادي تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وكان ذلك دفعة كبيرة لي وساعدني كثيرا".

وأكمل اللاعب الهولندي حديثه "الموسم التالي اقتربنا كثيرا من لقب الدوري وكنا محظوظين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع "الوسم الحالي أخذنا الدوري لمستوى مختلف، نعم كل شخص له رأي ولكننا كنا الأكثر ثباتا لفترة كبيرة ولعبنا جيدا في كل أجزاء مبارياتنا وكنا نفوز في الدقائق الأخيرة من مبارياتنا وهذا كان شعورا رائعا، أنا فخور جدا لأقول على نفسي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأتم فان دايك "لقد شاهدت لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، الهدف الأول من تشيلسي كان رائعا وشعرت بعده أن المباراة استمرت لسنوات، لقد شعرت إنها لن تنتهي أبدا".

وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 من المسابقة.

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