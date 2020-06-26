فان دايك: شعرت أن لقاء تشيلسي وسيتي لن ينتهي أبدا

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 00:54

كتب : رامي جمال

فان دايك وأليسون لاعبا ليفربول

قال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إنه شعر أن لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي لن ينتهي أبدا لانتظاره تتويج فريقه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وتحدث فان دايك لشبكة "بي تي سبورت" التليفزيونية قائلا: "ما حدث لا يُصدق، يا له من موسم، من الرائع أن أكون جزءا ضمن تلك المجموعة من اللاعبين".

وواصل "الرحلة بدأت حينما انتقلت لليفربول، أنا فخور لأطلق على نفسي لقب الفائز بالدوري الإنجليزي".

أخبار متعلقة
روبرتسون: سنمنح كلوب مزيدا من الجعة لنحصل على إجازة جوارديولا: مبروك لـ ليفربول موسمهم الكبير.. لعبوا كل مباراة كما لو كانت الأخيرة رسالة خاصة من وزير الرياضة لـ محمد صلاح

وأضاف "لقد تمنيت الأفضل ولكن في أول ستة أشهر لي مع النادي تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وكان ذلك دفعة كبيرة لي وساعدني كثيرا".

وأكمل اللاعب الهولندي حديثه "الموسم التالي اقتربنا كثيرا من لقب الدوري وكنا محظوظين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع "الوسم الحالي أخذنا الدوري لمستوى مختلف، نعم كل شخص له رأي ولكننا كنا الأكثر ثباتا لفترة كبيرة ولعبنا جيدا في كل أجزاء مبارياتنا وكنا نفوز في الدقائق الأخيرة من مبارياتنا وهذا كان شعورا رائعا، أنا فخور جدا لأقول على نفسي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأتم فان دايك "لقد شاهدت لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، الهدف الأول من تشيلسي كان رائعا وشعرت بعده أن المباراة استمرت لسنوات، لقد شعرت إنها لن تنتهي أبدا".

وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 من المسابقة.

طالع أيضا

وداعا لـ30 عاما من الألم.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

سجل أبطال الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول

شاهد - احتفالات لاعبي ليفربول باللقب

رسالة من البدري لـ محمد صلاح

فان دايك ليفربول البطل
نرشح لكم
أخر الأخبار
خلف كواليس ليفربول – تعزيز وتحطيم نظرية "موني بول" يمر من خلال محمد صلاح 21 دقيقة | ليفربول البطل
فان دايك: شعرت أن لقاء تشيلسي وسيتي لن ينتهي أبدا 43 دقيقة | ليفربول البطل
روبرتسون: سنمنح كلوب مزيدا من الجعة لنحصل على إجازة ساعة | ليفربول البطل
جوارديولا: مبروك لـ ليفربول موسمهم الكبير.. لعبوا كل مباراة كما لو كانت الأخيرة ساعة | ليفربول البطل
رسالة خاصة من وزير الرياضة لـ محمد صلاح ساعة | ليفربول البطل
كلوب باكيا: ما حدث لا يُصدق.. أنا مرتبك وأشكر كل اللاعبين الاستثنائيين ساعة | ليفربول البطل
فيديو في الجول - اللعنة تنتهي أخيرا.. ليفربول أبطال إنجلترا ساعة | ليفربول البطل
أبو تريكة: من المحزن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي دون حضور الجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك