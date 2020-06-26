رسالة خاصة من وزير الرياضة لـ محمد صلاح

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه تهنئة خاصة لـ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعرب وزير الرياضة في رسالته عن سعادته بهذا الإنجاز "الذي حققه لاعب مصري محترف في دوري يعد من أقوى الدوريات على مستوى العالم".

وأضاف "محمد صلاح يعتبر نموذج لشاب مصري استطاع أن يحقق إنجاز غير مسبوق يشهد به الجميع".

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وتابع " صلاح خير سفير للاعبين المصريين في الخارج".

ليفربول كسر لعنة استمرت أكثر من 30 عاما، ليحقق أخيرا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي تعثر أمام تشيلسي، ليحتفل ليفربول بحصد اللقب قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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رسالة من البدري لـ محمد صلاح

في إنجلترا ليفربول البطل محمد صلاح
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