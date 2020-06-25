فيديو في الجول - اللعنة تنتهي أخيرا.. ليفربول أبطال إنجلترا

الخميس، 25 يونيو 2020 - 23:46

كتب : سالم محمد

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

سقط جيرارد وخسروا لقب الدوري. تدخلت تقنية الفيديو وحرمته من لقب الدوري. لكن اليوم انتهى كل شيء. اللعبة انتهت وليفربول يتذوق طعم رفع لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول توج رسميا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-20.

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لا يوجد أي أحد في أي مكان في العالم، لا يرى أن ليفربول استحق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كتيبة يورجن كلوب انتصرت 28 مرة وتعادلت مرتين وخسرت مرة واحدة فقط.

انتصارات من الممكن أن تزيد مع تبقي 7 أسابيع حتى نهاية الموسم.

يقدم لكم FilGoal.com.. “اللعنة التي انتهت أخيرا”.. ليفربول أبطال إنجلترا

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