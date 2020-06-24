صالح جمعة يتدرب في الجيم.. ومحمد محمود يواصل التدريبات التأهيلية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 13:00

كتب : حسام نور الدين

محممد محمود في مران الأهلي

اكتفى صالح جمعة لاعب الأهلي بخوض تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيمانيزيوم"، فيما أدى محمد محمود تدريبات تأهيلية تمهيدا لعودته من الإصابة.

صالح جمعة أدى جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين اليوم، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

من جهة أخرى، واصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، وتواجد محمد محمود في تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

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واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على مرتين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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