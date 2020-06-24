صالح جمعة يتدرب في الجيم.. ومحمد محمود يواصل التدريبات التأهيلية
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 13:00
كتب : حسام نور الدين
اكتفى صالح جمعة لاعب الأهلي بخوض تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيمانيزيوم"، فيما أدى محمد محمود تدريبات تأهيلية تمهيدا لعودته من الإصابة.
محمد محمود
النادي : الأهلي
صالح جمعة
النادي : الأهلي
صالح جمعة أدى جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين اليوم، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
من جهة أخرى، واصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، وتواجد محمد محمود في تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على مرتين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
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