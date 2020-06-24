كونتي: خسارة ساسولو برباعية خادعة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 12:33

كتب : FilGoal

لوكاكو يحتفل مع كونتي بهدف إنتر ميلان في أودينيزي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن خسارة ساسولو أمام أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف، هزيمة خادعة لا تعكس مستوى الفريق الحقيقي.

ويلعب إنتر أمام ساسولو في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي لقناة ناديه: "خسارة الفريق الأخيرة نتيجة خادعة يجب ألا يتم التسليم لها، نجح ساسولو في خلق العديد من الفرص".

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وأضاف "يجب أن نكون حذرين للغاية، لأن ساسولو في حالة جيدة وقبل كل شيء لديهم فكرة هجومية إيجابية للغاية".

وشدد كونتي "نحتاج إلى الروح والعزيمة خلال المباراة، وهذا ليس بالأمر السهل بعد أيام قليلة من مواجهة سامبدوريا".

وأوضح المدير الفني لإنتر "ساسولو يحب الاستحواذ على الكرة، لذلك يجب أن نكون أقوياء على الأجنحة ونهاجمهم بالتوقيت المناسب".

وواصل كونتي "نحن نعلم نقاط قوة وضعف ساسولو بالفعل، لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد للمباراة لكننا جاهزون".

وأتم تصريحاته "يوفنتوس ولاتسيو لديهما نقاط أكثر مما لدينا، وبالتالي وضعهم أفضل وهذه مجرد حقيقة، علينا التركيز في كل المباريات لنسبب المشاكل لهم حتى النهاية".

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