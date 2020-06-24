حمدي فتحي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران المجموعة الثانية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 10:58

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي

واصل حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء على هامش مران المجموعة الثانية.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقسم الجهاز الفني للأهلي اللاعبين على مجموعتين، تنفيذا للتدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

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وضمت المجموعة الثانية كل من وليد سليمان ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم للمرة الأولى بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانطلق مران الأهلي في الثامنة والنصف صباحا عن طريق المجموعة الأولى.

ويعتبر الأهلي ثاني الأندية اسئنافا للتدريبات بعد عودة فريق بيراميدز أمس الثلاثاء.

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